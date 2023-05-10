桃園市八德運動中心羽球場天花板去年僅因3級地震就大面積崩落壓傷運動民眾，監院調查後糾正桃園市政府。民進黨桃園市議會黨團指出，在鄭文燦市府階段，已經把工程的主要缺失調查完畢，且招決標過程均依照採購法及相關規定，合法透明，強調工程缺失是因新工處督導不夠細緻及統包商施工管理問題，絕非藍營指控評選不公、有人收受紅包、包庇圖利等狀況，呼籲外界回歸工程管理面理性討論，建立更好制度。

民進黨桃園市議會黨團尊重監察院調查結果，指出2022年9月18日地震後，前市長鄭文燦率市府立即於當天委託桃園市建築師公會鑑定、同時拆除羽球場天花障板及修復地板。羽球場於10月27日完成羽球場修繕；其他缺失也列管追縱，要求統包商改善，絕大部分缺失已改善完成。

黨團指出，桃園市政府委託建築師公會的責任鑑定報告於2023年1月18日完成、建築師公會於2023年5月2日提送整體建物結構安全初評報告，結構安全無虞，強調在鄭文燦市府階段，已經把工程的主要缺失調查完畢。

黨團也提到，北景雲計畫是前市府於2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行評選，招決標過程均依照採購法及相關規定，合法透明。監察院的調查報告，也顯示招標採購並無違失。

黨團稱，監察院調查報告主要認為，工程缺失在於新工處督導不夠細緻及統包商施工管理問題，並無部分國民黨議員所指控評選不公、有人收受紅包、包庇圖利導致驗收不實等情形，請有心人士勿再抹黑造謠，應回歸工程管理面理性討論，建立更好的制度。