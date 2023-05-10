匯豐投信認為，聯準會今年避免降息並能夠於2024年底前將聯邦基金利率維持在4%至4.5%的預期，存在著重大下行風險。在銀行業近期出現壓力之前，信貸狀況已明顯收緊。一如鮑威爾暗示，美國當局持續緊縮政策，將會為經濟增長帶來重大下行風險。匯豐投信相信，隨著經濟步入衰退，聯準會需於2023年底開始大幅放寬政策。

美國銀行業持續出現問題、貨幣政策屬限制性，以及分析師對美國國內生產總值和企業利潤的預期都過於樂觀；不過整體而言，銀行仍可繼續受惠於淨息差較高和穩健的宏觀經濟環境。有鑑及此，匯豐投信繼續主張為投資組合採取防禦性方針。具體而言包括：

一、貨幣政策的不確定性，加上參差的經濟數據，可能導致市場進一步的波動。匯豐投信的核心情景是未來12個月風險資產偏向波動，市場價格有下行空間。

二、匯豐投信的宏觀觀點偏好短期固定收益資產的配置，尤其是美國國庫債券，因該資產在經濟衰退時可望表現良好。匯豐投信亦希望把握優質信貸帶來的利差，相信穩健的企業資產負債表將有助防範違約風險。

三、鑑於估值相對較低、投資人部署審慎、中國重新開放及增長差異擴大，加上今年稍晚時間聯準會有望降息及美元進一步轉弱的前景，匯豐投信對大多數新興市場資產類別仍持正面態度。