相較於人的醫療，寵物因尚未有健保制度，龐大的醫療費用讓許多飼主感到龐大負擔，然而要寵物保險的推動在國家預算支出、飼主責任等方面尚有許多爭議。立委今(10)日指出，現在已有寵物商業保險，應基於此基礎研議開辦寵物健康保險，且須在已施打晶片等條件下才可享有健保。

民進黨立委林岱樺今日於立法院質詢表示，飼主帶寵物到動物醫院看診，醫療費用相當高，飼主負擔也相當大，如果有健保機制輔助，便可減輕飼主負擔。

林岱樺指出，在現有寵物商業保險的基礎上，農委會應研議開辦寵物健保，類似全民健保由政府統籌，使用者付費的健保制度，且犬貓必須施打晶片，且至少繳費幾個月以上才能享有健保相關服務。

然而有民眾表示，全民健保屬強制入保的社會保險，寵物健保立意良善，但沒飼養寵物的國人勢必不願繳這樣的保費，每個月的健保支出也可能成為飼主的負擔。

另有民眾指出，台灣飼養寵物的門檻過低，許多飼主在沒有準備好適當的環境及醫療費的情況下就草率飼養寵物，許多寵物並沒有得到合理的照顧，「飼主若沒有準備，或不願意支出醫療費，根本就不該飼養寵物」。