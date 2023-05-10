因應運價波動，裕民超前部署以長約鎖利，與國際三大礦商、台電等簽訂長約散裝船舶數，創新高。其中，裕民與跨國礦商英美資源集團（Anglo American plc.）簽署4艘19萬噸LNG雙燃料海岬型新船的最後一艘在今年3月底交付，兩者長期運務合約達10年，自去年12月起陸續展開。

裕民還有1艘99,990載重噸超巴拿馬極限型節能新船，與歐洲大型貿易商首度簽訂一年長約，日租金逾2萬美元，高於現貨市場日租金逾26％，也從4月起認列營收。

波羅的海乾散貨運價指數BDI今年開低，3月起反彈，連著3、4月平均BDI指數站穩1,400點以上，4月海岬型、巴拿馬型船日租金均逾1.5萬美元以上，主要是巴西、澳洲出口至中國大陸的鐵礦砂、煤礦增加。

5月上旬BDI指數站上1,500點，海岬型船平均日租金逾1.9萬美元，預估今年散裝航運市場將回歸正常，由大船帶頭領漲。國際期貨市場6月、第三季海岬型船日租已破2萬美元，高於一般成本價三成到四成。

裕民有73艘船（含未交付新船），以海岬型船為主力，下半年還有1艘99,990載重噸超巴拿馬極限型節能新船交付，將在現貨市場營運，現貨、長租船占比7：3，明、後年還有5艘新船交付。

由於過去3～5年內散裝船舶新造船訂單偏低，加上環保法規日趨嚴格，運力供給缺口增加，裕民採購新造節能船政策的效益將逐步顯現。