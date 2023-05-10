蔡政府「堅持獨立」卡疫苗？ 蔣萬安喊昔立委時期曾做「這事」 @ChinaTimes

隨著國民黨初選，蔡政府有沒有阻擋BNT疫苗再次掀起熱議，甚至傳出BNT疫苗採購破局是因政府堅持名稱所致。而政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因政府堅持必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan）名稱所致。對此台北市長蔣萬安今被問及此事，蔣表示到底有沒有阻擋疫苗，誰阻擋疫苗、為什麼要阻擋，人民都有疑問，政府都應該清楚對外說明。

蔣萬安今上午參加與里長有約士林場，會前受訪被問及近期的BNT採購爭議，蔣萬安表示，關於疫苗採購，他在立法院不管是揭弊或是公開相關協議內容，都是站在民眾、真相的這一邊，到底有沒有阻擋疫苗，誰阻擋疫苗、為什麼要阻擋，人民都有疑問，政府都應該清楚對外說明。

另台北市和平醫院2003年SARS及2021年新冠疫情期間都被指定為專責醫院，卻排擠到居民醫療需求，鄰近的中正、萬華兩區里長擬串聯抗議，要中央「把醫院還給社區」。對此蔣萬安表示，有聽到地方里長的聲音，地方醫療資源都會好好研議，若需要會跟中央反映，都會把民眾的心聲傳給中央。