美國眾議員莫頓指，若中國大陸入侵台灣，就要炸掉台積電的說法引發爭議。外交部長吳釗燮今天表示，擴大解釋要炸掉台積電的說法，這個就是大陸在對台灣進行的認知作戰。媒體繼續追問，美方已經數度談到要炸毀台積電。吳釗燮爆氣連5次回嗆「我剛剛已經回答了」。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告「近5年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部國際合作及關懷預算支用情形檢討」，吳釗燮在會前接受媒體聯訪。

莫頓日前在梅肯研究所舉辦的全球論壇中指出，要威攝大陸，應該讓大陸清楚了解，「如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」。媒體詢問吳釗燮對此的看法。

吳釗燮要媒體必須認真看待，「這是中國對我國進行的認知作戰」，他說，把一些人講的不相關的話，把它們放在一起做成新聞之後，就好像是美國很多人支持要把台積電炸掉。但如果仔細去檢視，從這些被大陸點名提到的人，再擴大去解釋要炸掉台積電，大家會得到一個結論，「這個就是中國對台灣進行的認知作戰」。

他向發問的媒體表示，如果你們仔細去看一下莫頓講的這些話的前因後語，「得到的結論是跟你所問的問題不一樣」。

不過記者仍頻頻追問，美方已經是數度談到要炸毀台積電。吳釗燮爆氣回嗆5次「我剛剛已經回答了」「我剛剛已經說明了，好不好」，不願繼續再做說明。