顧問公司Deloitte在調查報告中指出，元宇宙概念包括擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等技術，這些技術用於國防、醫療和製造領域，以及用於電子遊戲和通訊等娛樂領域，將為美國帶來經濟收益。

社群媒體巨頭Meta在2021年將營運重心轉向元宇宙技術的發展，並看好這項技術最終將取代行動裝置成為主要的電腦運算平台。但隨著廣告業務低迷不振導致Meta營收增長乏力，投資人開始質疑該公司豪擲千金、大舉投資元宇宙項目到底值不值。

在另一份報告中，Meta表示，到2035年，元宇宙可望讓歐盟全年GDP增加多達4890億歐元（約5382.9億美元），約相當於其GDP的1.3%至2.4%。

Deloitte表示，到2035年，元宇宙可望貢獻加拿大全年GDP約453 億～855億加元。

而根據Meta去年委託諮詢公司Analysis Group所做的調查，到2031年，元宇宙技術可望貢獻全球全年GDP約3.01兆美元。