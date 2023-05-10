（影片/ 陳志賢攝）

鴻海集團創辦人郭台銘指BNT大股東2021年6月寄給他信件，內容提到民進黨政府因堅持與BNT協議對外公告時必須寫『獨立的台灣政府』（Independent Government of Taiwan），導致買不到疫苗，為此，國民黨立委鄭麗文10日到台北地檢署告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮涉嫌內亂、瀆職、殺人罪。

郭台銘日前批蔡政府阻擋購買疫苗，9日更點名總統府前祕書長李大維替「大小姐」蔡英文傳話，李和府方皆駁斥造謠。9日晚間媒體披露一封BNT大股東在2021年6月寄給郭台銘的信件。

郭辦回應，信件正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據，並稱信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫『獨立的台灣政府』（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國大陸上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。郭辦指稱由永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組，簽約名稱是『Republic of China（Taiwan）』。

鄭麗文指控蔡政府購買疫苗堅持以『獨立的台灣政府』（Independent Government of Taiwan）名義，涉嫌叛國，另阻擋疫苗購買造成800人死亡，涉嫌廢弛職務釀成災害、殺人罪，因此提出告發。