民眾黨主席柯文哲8日至民眾黨中央黨部登記參加黨內總統初選，被外界視為「藍白合」破局。對此，前立委沈富雄坦言，柯文哲的民調超過他的期待，國民黨得思考為什麼年輕人這麼喜歡柯，並針對這點好好打，「柯文哲就跑掉了」。

沈富雄昨(9)日在政論節目《少康上線啦》與主持人趙少康針對2024總統大選進行討論。針對柯文哲提到民眾黨和國民黨DNA不一樣「很難結合」，而合作重要的是理念價值相容，並非權力分配，沈富雄直言不是DNA不合，而是條件無從談起。

對於柯文哲的民調，沈富雄坦言超過他的期待，直言柯應該要從20%掉下來，如今卻還到22%，他認為國民黨要去想一想，為什麼年輕人這麼喜歡柯文哲，並針對這一點好好打。

沈富雄認為，柯文哲跟國民黨不一樣地方就是「直白」，讓選民感到新鮮，但其實他並沒有提出很多對年輕人有利的政策。因此，沈富雄認為，若國民黨徵召侯友宜後，坦白、老實、誠懇地針對兩岸關係、把少子化問題講清楚，將柯文哲的票拉來並不難。