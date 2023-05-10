癌症是國人十大死因之首，如何防癌頗受關注，醫師表示，民眾平常可多吃富含植化素等抗氧化成分的食物，例如番茄、核桃、葡萄、蔓越莓等8種食物，其中番茄抗癌效果最受推崇，因內含的茄紅素已被證實可防癌、抗癌、抗氧化、減少自由基等，尤其烹煮過後的保健效果更佳。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，目前多項植化素已被證實具強力抗氧化功效，有助人體防癌、抗癌。他列舉8種內含豐富抗氧化素的食物，包括番茄、核桃、葡萄、蔓越莓、櫻桃、紅蘿蔔、蘋果、花椰菜。

他表示，番茄具有強大的抗氧化成分「茄紅素」，可預防腫瘤；核桃含有亞麻酸、鞣酸花等抗癌成分；葡萄含有可抗癌的白藜蘆醇；第四為蔓越莓，含有花青素、熊果酸等強效抗氧化劑的成分。

此外，櫻桃擁有抗氧化力極佳的花青素；紅蘿蔔的抗癌能力來自類胡蘿蔔素；蘋果富含膳食纖維，可降低腫瘤風險；花椰菜富含吲哚，可降低罹癌風險。

新光醫院心臟科醫師陳冠任也表示，番茄因含豐富的營養素可有效抗癌，例如茄紅素、維生素C、K、P、鉀、檸檬酸、豐富纖維、蘋果酸。他並提醒，加熱過程可破壞番茄的細胞壁，以便釋出更多茄紅素，更利人體吸收。