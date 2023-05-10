手機故障損壞需要維修，每款手機的修復時間長短都不一樣，外國科技網站「ElectronicsHub」公布十大最難維修手機排行榜單，Google去年推出的雙鏡頭旗艦機款Pixel 7居冠。
根據報導，Pixel 7自行維修難度最高，平均維修時間需約達60.3分鐘最長，自行維修難度高達近100%。該報告認為，Pixel 7機背採用獨特的橫式相機外框，欲自行拆解零件進行更換的難度比其他手機更高。
三星Galaxy Note 10則是難修復排行第2名，平均維修時間需要58.4分鐘，該型號常見問題包括手機過熱和電池壽命不佳等；至於蘋果第三代iPhone SE則排第3名。整體來看，前10款最難維修的手機，三星就占了3款。
前10大最難維修的手機排行如下：
Google Pixel 7：平均維修時間60.3分鐘
三星Galaxy Note 10：平均維修時間58.4分鐘
第三代iPhone SE：平均維修時間55.6分鐘
紅米Note 7：平均維修時間53.8分鐘
小米Mi 9：平均維修時間53.6分鐘
華為P30 Pro：平均維修時間53分鐘
紅米Note 11 Pro：平均維修時間45.4分鐘
Google Pixel 3a XL：平均維修時間45分鐘
三星Galaxy A72：平均維修時間43.5分鐘
三星Galaxy A53 5G：平均維修時間為40.5分鐘
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