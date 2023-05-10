哈佛大學教授約瑟夫‧奈伊（Joseph S . Nye）近日撰文指出，中國軍事實力的增強，及更多美國立法者訪問台灣，使「雙重威懾」戰略正受到削弱。避免暴露弱點或引發升級，將是避免全面戰爭的決定性因素。

總部設於紐約的非營利組織「評論彙編」（Project Syndicate）日前刊出奈伊所撰〈威懾的困境〉（Dilemmas of Deterrence）一文，以俄烏戰爭、冷戰、朝鮮半島與台灣為例，討論威懾戰略的困境。

據中美交流基金會旗下「中美聚焦」所譯，奈伊表示，當今世界裡，地緣政治的穩定性，在很大程度上依賴於威懾。他提及，如果希望威懾發揮作用，可信度至關重要：威脅採取最強烈的反應來捍衛微小的利益，幾乎沒有人會相信這種做法。核大國承諾擴大核保護傘，保護遙遠的國家時，尤其如此。

談及台海時，奈伊指出，台灣的情況表明，不斷變化的環境將考驗行之有效的威懾戰略。1972年，時任美國總統尼克森和大陸領導人毛澤東會面，計劃恢復美中關係，但他們在台灣的地位問題上沒有達成一致意見；最終，雙方設計出一個拖延方案：美國承認「一個中國」，即中華人民共和國，但也承認兩岸人民都是中國人。美國還根據《台灣關係法》向台灣提供武器，但不承認台灣是主權國家。

奈伊指出，多年來，美國一直拒絕透露是否會保衛台灣。他擔任柯林頓政府五角大廈官員訪問北京時，接待的東道主問美國是否會為台灣開戰。他說沒有人知道，同時指出，美國國務卿艾奇遜（Dean Gooderham Acheson）在其1950年1月12日的演講裡，沒有將韓國納入美國的防禦範圍，但僅僅6個月後，美國就參加韓戰。根據威懾理論家湯瑪斯‧謝林（Thomas C. Schelling）所說的「碰運氣的威脅」理論，他當時提醒中國「不要試探我們」。

奈伊強調，一些人所說的「戰略模糊」政策不如稱作「雙重威懾」，其目的不僅是為了防止中國對台灣島使用武力，也是為了阻止台灣在法律上宣布獨立。現在一些分析人士擔心，隨著中國軍事實力的增強，以及更多美國立法者訪問台灣，這一戰略正受到削弱。

奈伊表示，美國總統拜登曾四次表示美國將保護台灣，但白宮每次都隨後發表聲明，重申堅持「一個中國」的政策。這種情況下，避免暴露弱點或引發升級，將是避免全面戰爭的決定性因素。