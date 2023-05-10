張書偉、謝京穎合作《市井豪門》假戲真愛。（民視提供）

張書偉、謝京穎合作《市井豪門》假戲真愛。（民視提供）

張書偉、謝京穎合作《市井豪門》假戲真愛，上週一起受訪合影時還刻意站很開。（民視提供）

張書偉與謝京穎在民視8點檔《市井豪門》飾演「勝潔CP」，戀情虐心，近期劇情走到張書偉飾演的「國勝」知道「宇潔」的小孩是他的，讓張書偉劇中女友張家瑋日前受訪時開玩笑形容謝京穎像是「趕不走的小強」，殊不知戲外兩人早已假戲真愛！張書偉去年底與林筳諭（勇兔）分手，走過情傷後有了新歡，週刊日前直擊謝京穎已搬離當初沾上人夫許仁杰的住處，座駕改駛入張書偉家的停車場。據悉兩人交往約莫兩、三個月。

求證張書偉經紀人文子，他大方坦承「是的」。謝京穎所屬的鳳凰經紀公司回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福。任何感情都有待我們周邊愛護他們的朋友一起呵護，請給予愛苗陽光、空氣與水的滋潤。」並表示，「由於今天是謝京穎外公的告別式，且讓家人們靜謐哀思。感謝大家的關懷與愛護！」

其實兩人秘戀早有跡可循，張書偉與謝京穎各自的社群網站上，曾分別用了同花色的盤子，無意間洩露兩人同在家中用餐、浪漫約會。

同時身兼張書偉與林筳諭以及許仁杰經紀人的文子被問如何面對如此複雜的藝人感情關係，他開玩笑說：「就是面對、處理、放下。」