教育部將7所私立大專校院列為專案輔導學校，其中4所改善期限在5月31日到期，立委今天揭露，這4所學校中有1所（應為明道大學）在申請入學一階篩選時有230人通過，如果學校未在期限內改善而要在112學年停招，這些學生的升學權益將受損。

教育部次長劉孟奇回應，如果這所被列為專輔的學校，未在5月31日前完成改善，教育部會立即停止他們今年分發入學的招生，至於之前申請入學已錄取的學生，則會進行專案安置，將他們安排到相同等級的學校去就學。

教育部去年8月第一次召開私校退場審議會到現在，有7所私立大專校院被列為專輔學校，其中高苑科大、大同技術學院、明道大學及環球科大等4校的改善期限到今年5月31日止，另外3所，台灣首府大學、中州科大已提前申請停止全部招生，並將於111學年度結束時停辦；東方設計大學改善期限到114年3月30日。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、財政部、人事行政總處、銓敘部、行政院主計總處等單位報告「如何在制度上提升公立大專校院治理效率，並強化大學自主及管理彈性，以增進高等教育競爭力」。

立委陳秀寶質詢指出，根據教育部的規定，這幾所學校若未在5月31日前完成改善，他們必須在112學年停招，然後在113學年停辦。但她知道其中一所學校，已在申請入學一階篩選時有230個學生通過，然後會在5月19日、20日辦理二階甄試。

陳秀寶說，這所私校辦理完申請入學二階甄試後，離改善期限剩下不到2周期間，一旦學校無法如期改善，就要立即面臨停招，那這230個學生該怎麼辦？

劉孟奇回應，這所私校的改善期限是到5月31日，因此他們仍可進行申請入學招生。不過一旦學校未能在期限內改善，依規定112學年就要停招，原先在申請入學錄取的學生，教育部將進行專案安置，將他們轉到其他學校就讀。