不少人都希望工作有好的薪資待遇，一名網友表示，在工作上付出努力，表現仍不如預期，他想換跑道轉換心情，他問「哪些工作可以無壓力、坐享高薪？」多數網友點名房東，指房東每個月固定有租金可收，還可天天睡到自然醒，但也有人說房東要遇到好租客不容易，不如想像中美好。

原PO近日於PTT八卦板指出，最近工作遇到瓶頸，覺得諸事不順，自認已付出很多努力和時間，結果還是不盡人意，有了想轉職的念頭，「有哪些工作是可以無壓力、坐享高薪呢？」

疑問上線，網友答案一面倒指「房東」，「房東爽爽」、「房東啊！我隔壁就是每天自然醒」、「問的就是房東，每個月都有固定收入」。也有人說當房東遇到不良租客也不輕鬆，「房東要遇到好房客不容易，遇到雷房客玩死你」。

另外也有網友提到保全、直播主或YouTuber等，「直播主啊，聊天就有人斗內」、「工地，沒有壓力，只要流點汗、願意做就行」、「現在很多年輕人去當保全」、「雖然YouTuber已飽和，但好好經營頻道，拍出特色還是可以賺很多」。