資深時尚名模洪曉蕾與女兒Dora，為即將到來的母親節獻上母女首次合體的時尚E Cover，這不僅是新光三越成立新媒體SKM media以來，首次拍攝數位封面，也是Dora第一次拍攝時尚大片。只見洪曉蕾單穿深V西裝外套展現48歲依然傲人的好身材，17歲的女兒Dora也不畏前浪大露逆天長腿，首次面對專業鏡頭就展現過人氣勢，讓洪曉蕾大讚「妳贏啦！妳贏，今天妳第一名！」愛女之情溢於言表。

洪曉蕾與女兒Dora首次合體拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

洪曉蕾回顧模特兒生涯，第一次拍攝雜誌就拍到《時報周刊》封面，「那時候選上美姿美儀公主，被《時報周刊》的發行人看到，其實我是第二名，但第一名沒上封面，而是我上了封面。」因為從小過人身高，15歲就出道的洪曉蕾，爾後又登上時尚雜誌「姊妹」及《ELLE》國際中文版封面，甚至成了《ELLE》的御用模特兒，從此在台灣市場打開知名度，走紅多年。

洪曉蕾與女兒Dora首次合體拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

而今年17歲的Dora，經常在洪曉蕾的社群媒體上曝光，亭亭玉立的青春模樣讓大家直呼最強二代時尚基因，首次挑戰和媽媽合拍時尚大片，Dora笑說剛開始有一點不自在，但過程中透過媽媽專業的引導，建立自信、彼此磨合，最後漸入佳境，「我覺得拍攝很好玩，雖然辛苦但我很享受，以前看媽媽拍攝的時候就覺得她很酷，內心希望有一天可以變得跟她一樣專業。」洪曉蕾則在一旁補充：「我覺得她上手滿快的，如果我一直去配合他動作，可能會不夠自然，所以我就盡量做我自己，讓她也覺得她可以做自己，不一定要互相牽制，最後碰撞出有趣的火花。」

洪曉蕾女兒Dora首次拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

Dora也分享這次拍攝最喜歡的look是巴黎世家，「雖然是褲裝，但多層次搭配Bra Top一樣可以很辣，我之前也看過BLACKPINK的Jennie也穿過類似的風格，拍完當下很想直接把那套穿走(笑)。」拍攝現場還特地輸出洪曉蕾過去的經典雜誌作品，不但展現兩代時尚傳承的深刻意義，更記錄下兩人難得的好感情。

洪曉蕾與女兒Dora首次合體拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

這次除了拍攝SKM media數位封面之外，也同時拍攝時尚選物 SKM Select影片，母女首次嘗試交換衣櫃的企劃，同一件單品在兩人身上呈現出截然不同的獨特風格，可見在名模媽媽的耳濡目染之下，Dora已經相當有自己的時尚想法和敏銳度。洪曉蕾分享Dora喜歡休閒運動風，平時會與女兒共穿帽T或是T恤等經典單品，搭個小短褲就很青春；而Dora很喜歡去媽媽衣櫃找時髦單品穿，像皮外套、針織衫，或正式場合需要的小洋裝、禮服等。

洪曉蕾拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

對於女兒接班名模之路或進演藝圈的看法，洪曉蕾抱持開放態度，「我覺得還是要有興趣，順其自然，如果喜歡我當然一定支持，也會把我之前所學的知識通通交給她，但不會過度參與或干涉。」她認為，新世代年輕人如果被強加前人的做法反而會四不像，失去這個時代該有的風格和態度。

洪曉蕾與女兒Dora首次合體拍攝時尚E Cover。（SKM media提供）

Dora在拍攝後對於走上名模之路似乎也更有想法，「我當然是希望可以全面發展，但現階段我想先專心精進拍攝，回家在鏡子前多練習擺pose和表情等，不然一件事情沒有做好，再做其他事情可能就會都做不好。」被問到外型想走什麼路線，Dora不加思索回答「BLACKPINK Style」，希望能和偶像BLACKPINK和超模Kendall Jenner一樣走又辣又酷，有自己獨特個性，就能駕馭各種風格。

洪曉蕾被問會不會感嘆長江後浪推前浪？已出道30幾年的她說，「我個性本來就比較愛玩，這是我保持年輕的秘訣，就算臉上出現皺紋、或是體態沒以前好，保持開心和童心最重要。」雖然這樣說，但洪曉蕾看到拍攝現場準備的經典作品，還是忍不住看著女兒笑嘆一口氣，「年輕真好！」