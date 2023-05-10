台中市清水區8旬李姓阿嬤日前搭乘公車，不慎將手提包遺落在車上，她在站牌旁神情落寞，員警發現上前關心，查到當時有8部303號公車在線上，立刻繫客運業者急尋，1個半小時後，公車抵達站牌載來手提包，阿嬤感謝員警熱心協助。

清水警分局指出，清水所員警劉于睿日前14時許，巡經清水區公所前時，發現李姓阿嬷兩眼呆愣、愁眉苦臉坐在站牌前，劉員上前關心，阿嬤稱買完菜後，搭乘市區公車303號，在清水區公所下車準備騎微型電動二輪機車返家時，發現隨身手提包（內有錢包證件、手機、家中鑰匙、電動車鑰匙、降血壓藥等）落在公車上，導致無法返家，由於家人在外地上班，無人可開門，內心焦慮不已。

員警順利幫阿嬤取回手提包。（警方提供）

劉員即安撫阿嬤情緒，並查到當時線上303公車共計8部，他當場聯繫該客運業者協助找尋手提包，劉員並陪伴阿嬤等候，没多久後，公司傳來佳音找到手提包，阿嬤此時露出笑臉。

劉姓員警利用台中公車即時動態資訊網追踨公車動向，約1時30分後，劉員前往分局前站牌等候公車靠站領取手提包，並立即送到阿嬤手上。阿嬤看到警方送回手提包，頻頻說「有你真好，好心有好報」。

清水派出所所長洪志仁表示，民眾搭乘公眾運輸時，下車時再三確認是否有帶走隨身物品，並記錄所搭乘的車號，多一分注意，才能少一分懊惱。