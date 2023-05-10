「台美21世紀貿易倡議」進展順利，外傳美國擬在副總統賴清德8月出訪過境美國前簽署，作為送給賴的第一份大禮。外交部長吳釗燮今天並未證實此事，僅表示進展非常順利，期待能早日簽署早收清單。至於台灣是否出席WHA，他說，國務卿布林肯已出來力挺台灣，我們也跟美國一起遊說理念相近國家。

蔡英文總統日前接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，「台美21世紀貿易倡議」經過兩輪談判，已經取得很大的進展，雙邊也同意繼續溝通。接下來，她期待在今年內完成這項貿易倡議的協商。外傳美方可望在賴清德8月過境美國之前簽署。

外交部長吳釗燮。（資料照片／外交部提供）

吳釗燮今天出席外交及國防委員會，在會前被媒體詢問此事時表示，「台美21世紀貿易倡議」這件事情，目前進展非常順利，期待早收清單能夠早日簽署，也期待剩下來要跟美國協商的項目，都能夠很快進行協商，「這些進展都相當的順利」。

媒體追問，是否可能在賴清德出訪之前就簽署？吳釗燮並未證實，僅表示「我剛剛講的就這樣」。

世界衛生大會（WHA）21日將在瑞士日內瓦登場，台灣是否能以觀察員身分參加？他說，爭取理念相近國家對我們的支持是重要的一塊，美國對我們參與WHA的支持度向來非常的高，現在有國務卿布林肯出來力挺台灣。

吳釗燮表示，我們會跟美國一起遊說理念相近國家，到目前為止，理念相近國家對我們的支持力道也越來越強，而且人數和國家數目都越來越多，我們的友邦國家提案協助我們這方面，也都在萬全的準備當中，希望今年支持台灣參加衛生組織的聲勢能夠達到空前。