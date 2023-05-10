民眾黨立委賴香伶原訂9日赴中國，台胞證遭註記失效，無法入境。賴香伶今天表示，她的台胞證沒有過期，在廈門機場落地入境時，到海關程序才得知台胞證被註記失效，到目前並不了解註記失效原因，自己也不多做揣測，但是國台辦應該了解，給她一個說明，期待兩岸互動交流，能有讓大家更安心、更平和的程序。

賴香伶今天上午在立法院受訪說明，台灣省道教協會邀請她到福建去參加「夢文化節」的交流活動，特別是宗教文化交流對話，應該大家都不會反對，因此，她也報經黨部的同意，與幾個道友們、道長們去參加活動。

賴香伶表示，昨天在廈門機場落地入境的時候，在海關的過程發現台胞證被註記失效，第一時間是想要知道失效原因、為什麼不能通關，過程中就有詢問海關人員，海關沒有其他的說明，沒有原因也沒有資訊揭露，她就在那邊進行瞭解。

賴香伶表示，期間海關人員也去詢問相關單位，她出示參加活動資訊、活動背景資料，這件事情到目前為止，她並不了解註記失效原因，自己也不多做揣測，畢竟整個海關系統不是他出發前可以了解。她補充，自己的台胞證沒有過期，而上次到中國是她在台北市政府的時候。

賴香伶呼籲國台辦能夠儘速去了解，把相關程序完備，現在非常多兩岸交流正如火如荼展開，期待兩岸互動交流平台裡面，能夠有讓大家更安心、更平和的程序，這樣的心願跟她當時期待能過去的心態是一樣的。

至於陸委會稱已經與中國聯繫上，但中國沒有具體回應，賴香伶表示，陸委會可以多努力，理由的部分不揣測，但是國台辦應該更了解，然後給她一個說明。對於當下是否感到錯愕，她說，還好啦，因為就是海關的職責。

由於民眾黨柯文哲稱美國是盟友，是否與柯最近的兩岸論述有關？賴香伶認為，也許這也不是對特定政黨或立委，她也不去揣測連結，對兩岸情勢發展，每個人都有角色、功能，期待是和平方式，宗教性活動、文化性，特別是客家的活動，她都很期待雙方可以有更多的互動。

民進黨立委莊瑞雄則提醒要小心，賴香伶回應，莊的發言也有有他特定的脈絡，不管對岸的各種法治，還有陸委會、海協會、海基會兩會交流，都試圖能夠打破互相不信任的現況，她也希望揣測不需要多作延伸。

她指出，畢竟這樣的情勢，在現有的基礎之下，文化性交流最可以發展，很多人去對岸讀書、經商，未來他們也可能來台灣參加各種醫療、學術、文化的活動，各種法制性的問題，民意代表之間都會尊重理解，能夠在現有框架裡面，擔任交流的和平使者很重要，也期待民進黨這邊能理解，為何在這樣的情勢之下，她也願意去嘗試開啟更多交流。