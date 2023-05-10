肝癌位居癌症死因第二位，根據衛生福利部統計，110年有超過1萬2千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌；敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，一名40歲女性不菸不酒，卻肝癌破裂，原來她從年輕時就習慣吃飯配手搖飲，長年下來造成脂肪肝，最後惡化成癌。

陳榮堅在個人網站撰文指出，這名40歲女性因內出血休克掛急診，電腦斷層檢查發現肝臟有一顆6公分的腫瘤，長在表面且破裂出血。

陳榮堅直言，一般年輕女性沒有特殊病史，先會懷疑是血管瘤或是腺瘤，因為女性若長期服用賀爾蒙藥物，有些人會產生腺瘤；但是在開刀時，發現女子肝臟像是灌了很多油，脂肪肝嚴重，且還有結節，化驗結果確定是肝癌。

陳榮堅表示，該女沒有B肝或C肝炎、不菸不酒，也沒有特殊病史，年紀輕輕罹患肝癌還破裂不尋常。陳榮堅詢問她的飲食習慣，原來女子從年輕時，吃午餐及晚餐一定會配一杯手搖飲料，長達20、30年；他推測，女子應該是先產生脂肪肝，變成脂肪性肝炎後，再纖維化、結節、肝硬化，最後變成肝癌。

如何遠離脂肪肝？胃腸肝膽科醫師張振榕提醒，必須體重控管、少碰高油高糖食物及含糖飲料；不過體重也不能減太快，當快速減重時，蛋白質、醣類、脂肪代謝的路徑可能轉變，肝臟無法適當代謝三酸甘油脂，就可能導致脂肪肝。

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