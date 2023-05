蔡政府沒有沒擋BNT疫苗,衛福部和鴻海創辦人郭台銘各執一詞,衛福部今天上午10點大動作召開記者會,衛福部次長周志浩拿出11張手板並公開共4份簽約內容,強調捐贈合約內容,都是使用「中華民國(台灣)」,即使是政府購買的合約,均全數沒有獨立台灣的字眼。

疾管署企業捐贈合約,強調簽署的名稱為「中華民國(台灣)」,並非獨立的台灣。圖疾管署提供

新冠肺炎疫情期間,擔任疾管署署長的周志浩代表衛福部疾管署,主責與BNT公司及企業購買與捐贈事宜,周志浩今天花了25分鐘一一詳述捐贈事宜以來的工作、開會日期。

周志浩在記者會上拿出4大合約,指出從2021年的5月底開始,民間企業表達要捐贈疫苗,因此連續兩個多月期間,陸續和永齡基金會、台積電、慈濟緊鑼密鼓多次開會,於7月9至21日完成三份合約,他以代表簽約者,均寫Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)

簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control Ministry of Health and Welfare the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署),並沒有要求使用Independent Government of Taiwan(獨立的台灣政府)等文字。

周志浩強調,針對外界有人關心、質疑疾管署跟對方接洽時,使用的名稱是什麼?昨有人提到這裡面是否堅持「獨立的台灣政府」等字眼,但政府所簽署的相關文件,機關名稱都是代表Republic of China(Taiwan),「中華民國(台灣)」、「中華民國(台灣)衛福部疾病管制署」簽署,沒有什麼獨立的台灣的字眼,沒有不適當的字眼,合約一點問題都沒有。

周志浩並重提,第一次政府第一次2021年1月自行與BNT接洽500萬劑合約破局主因,是對方對當時疾管署新聞稿的內容中文的「我國」兩字有意見,希望我們拿掉,接到意見後,我方就換成中性的「台灣」字眼,同時也把調整後的新聞稿寄還給BNT,但之後就沒有接到回信,我們覺得很遺憾。

周志浩還說,非常感謝三個民間企業派出非常高階優秀的主管,每天從早到晚,一條條檢視合約,選擇對我方有利的文字跟條件,他印象深刻,相信沒有耽擱、延誤的現象。