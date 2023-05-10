蔡政府沒有沒擋BNT疫苗，衛福部和鴻海創辦人郭台銘各執一詞，衛福部今天上午10點大動作召開記者會，衛福部次長周志浩拿出11張手板並公開共4份簽約內容，強調捐贈合約內容，都是使用「中華民國（台灣）」，即使是政府購買的合約，均全數沒有獨立台灣的字眼。

疾管署企業捐贈合約，強調簽署的名稱為「中華民國（台灣）」，並非獨立的台灣。圖疾管署提供

新冠肺炎疫情期間，擔任疾管署署長的周志浩代表衛福部疾管署，主責與BNT公司及企業購買與捐贈事宜，周志浩今天花了25分鐘一一詳述捐贈事宜以來的工作、開會日期。

疾管署企業捐贈合約，強調簽署的名稱為「中華民國（台灣）」，並非獨立的台灣。圖疾管署提供

周志浩在記者會上拿出4大合約，指出從2021年的5月底開始，民間企業表達要捐贈疫苗，因此連續兩個多月期間，陸續和永齡基金會、台積電、慈濟緊鑼密鼓多次開會，於7月9至21日完成三份合約，他以代表簽約者，均寫Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)

簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control Ministry of Health and Welfare the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan（獨立的台灣政府）等文字。

周志浩強調，針對外界有人關心、質疑疾管署跟對方接洽時，使用的名稱是什麼？昨有人提到這裡面是否堅持「獨立的台灣政府」等字眼，但政府所簽署的相關文件，機關名稱都是代表Republic of China（Taiwan），「中華民國（台灣）」、「中華民國（台灣）衛福部疾病管制署」簽署，沒有什麼獨立的台灣的字眼，沒有不適當的字眼，合約一點問題都沒有。

周志浩並重提，第一次政府第一次2021年1月自行與BNT接洽500萬劑合約破局主因，是對方對當時疾管署新聞稿的內容中文的「我國」兩字有意見，希望我們拿掉，接到意見後，我方就換成中性的「台灣」字眼，同時也把調整後的新聞稿寄還給BNT，但之後就沒有接到回信，我們覺得很遺憾。

周志浩還說，非常感謝三個民間企業派出非常高階優秀的主管，每天從早到晚，一條條檢視合約，選擇對我方有利的文字跟條件，他印象深刻，相信沒有耽擱、延誤的現象。