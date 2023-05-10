華為輪值董事長孟晚舟現任丈夫劉曉棕，日前與前妻一同參加兒子的18歲成人禮，然而劉曉棕兒子（孟晚舟繼子）奇特的穿著打扮，被眼尖網民發現是要價15萬人民幣的LV套裝，再加上鞋子，全身上下行頭至少20萬人民幣（約台幣近90萬元），引發微博熱議，有網友哀嘆「我們用愛國心買他外公的手機，他卻用來買LV」。

香港01報導，從網傳照片來看，在兒子成人禮當天，劉曉棕打扮得相當低調，全身黑色系衣褲，手拿一枝向日葵，前妻身著白色上衣、黑色長裙，佩戴珍珠項鍊。站在中間的兒子則身著一套頗有設計感的西裝套裝。

眼尖網友發現，劉曉棕兒子身著白色紙飛機造型的黑色套裝是LV出品，單是西裝外套售價就近10萬人民幣（約台幣44.3萬元），而西褲售價近4.9萬人民幣（約台幣22萬元），若再加上鞋子，全身行頭至少20萬人民幣。

照片曝光後，立馬引發大陸網友熱烈討論，有網友感嘆「一個18歲的孩子穿的衣服可能許多人一輩子也穿不到」、「我們用愛國心買他外公的手機，他卻用來買LV」。

但也有其他網友說，「穿什麼衣服都是個人權益，別人無權指責」、「酸溜溜的！ 他買 LV 正是你付的款啊」。