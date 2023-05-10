據彭博周二的報導指出，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)上周在羅馬的一場會議對美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)提出保證，儘管尚未做出最後決定，但義國政府贊同退出中國的一帶一路倡議。

義大利前總理孔蒂(Giuseppe Conte)在2019年時簽署了該基礎建設計畫，成為G7集團唯一參與的國家。除非義國主動退出，該協議將在2024年自動續約。

據知情人士透露，美國已經積極地對義大利施壓，要求義國在此一問題上公開表態，並且放棄一帶一路協定。由於討論是私下的，該人士要求匿名。

梅洛尼與外交顧問仍在討論該決定的細節，他們擔心中國的經濟報復。

據了解，此一措施與梅洛尼對中國在義大利投資的立場有關，特別是即將到來的抉擇，是否要動用行政權力，來削弱中國中化集團(Sinochem)的影響力；中化集團是義大利輪胎製造商倍耐力(Pirelli)的最大股東。據了解，義國政府可能對中化集團採取更為中立的立場，作為退出一帶一路整體決定的一部分。