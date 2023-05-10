大陸商務部網站9日公佈2023年第1季服務貿易發展情況。其中，旅行服務進出口3376.3億元（人民幣，下同），年增率56.6％。

根據中新網報導，2023年第1季，大陸服務貿易繼續保持增長態勢。服務進出口總額1兆5840.1億元，年增率8.7％。其中出口6805.1億元、下降4.7％，降幅比1到2月收窄7.1個百分點；進口9035億元、增長21.6％，服務貿易逆差2229.9億元。

而細項上主要呈現多個特點，包含知識密集型服務貿易占比提升。第1季，知識密集型服務進出口6947億元、年增12.8％，占服務進出口總額的比重達43.9％，年增率提升1.6個百分點。

其中，知識密集型服務出口4155.7億元，增長18.7％；增長較快的領域是保險服務，增幅276.4％。知識密集型服務進口2791.3億元、增長5.1％；增長較快的領域是個人文化和娛樂服務、其他商業服務，分別增長35.4％、20.5％。

當中旅行服務也明顯恢復。第1季旅行服務進出口3376.3億元，年增率56.6％。其中，出口增長38.4％，進口增長58％。