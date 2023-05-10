中華化認為，公司電子化學品多數應用於先進製程，受景氣影響較低，因而較為樂觀，而今年整體也是審慎樂觀看待。
中華化去年營收23.06億元，年增14.6％，毛利率12.2％，年減6.3個百分點，營益率2.87％，年減5.05個百分點，稅後純益1.19億元，年減40.5％，每股純益1.11元。
受制通澎、電子半導體客戶持續庫存調整干擾，中華化（1727）第一季營收4.43億元，年減％，營業虧損102萬元，稅前虧損80萬元，淨利0.29億元，EPS0.27元，季、年雙減92.59％、27％。
中華化認為，公司電子化學品多數應用於先進製程，受景氣影響較低，因而較為樂觀，而今年整體也是審慎樂觀看待。
中華化去年營收23.06億元，年增14.6％，毛利率12.2％，年減6.3個百分點，營益率2.87％，年減5.05個百分點，稅後純益1.19億元，年減40.5％，每股純益1.11元。
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