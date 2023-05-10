中華化認為，公司電子化學品多數應用於先進製程，受景氣影響較低，因而較為樂觀，而今年整體也是審慎樂觀看待。

中華化去年營收23.06億元，年增14.6％，毛利率12.2％，年減6.3個百分點，營益率2.87％，年減5.05個百分點，稅後純益1.19億元，年減40.5％，每股純益1.11元。