南韓啦啦隊女神李多慧，自三月震撼宣布加盟樂天女孩以來話題不斷，初登場更是吸引上萬球迷進場，上周迎來第二次應援的她首度與林襄合體，兩位女神同場應援更是造成轟動，而李多慧這次除解鎖了「淋雨應援」的體驗，更見證了樂天桃猿的勝利，讓她不禁感嘆「獲得了滿滿的幸福」。

李多慧昨（9）日在IG上曬出多張穿著雨衣熱舞的應援照，當中可見賣力跳舞的李多慧，臉上表情也相當豐富不時吐舌、嘟嘴賣萌的模樣，融化大批粉絲，此外，她在文中先是以韓文寫到「下雨天比賽真的很有趣！」接著，有感而發「託大家的福，這次在台灣也獲得了滿滿的幸福，不僅親眼見證了樂天桃猿的勝利，也體驗了在雨中跳應援的樂趣」最後她表示，未來會更加努力替球隊應援「所以請大家也要繼續支持我喔！」

貼文曝光後，吸引使幾萬粉絲朝聖紛紛留言「糟糕糟糕真的太漂亮了」、「第6張超級萌....多慧的瀏海真的是鋼鐵瀏海」、「我們台灣粉絲都好喜歡你，你真的很真誠可愛，希望多會未來都能在台灣工作」、「下下星期見 多慧可愛」、「多慧真的超級有魅力」。

然而，李多慧在結束上週應援後已在周一返韓，但球隊隨後便在官方粉絲專業宣布好消息表示，李多慧將在「5/20、5/21、5/24、5/25、5/26，這五天繼續在全猿主場跟大家一起Fighting」讓球迷們相當期待。