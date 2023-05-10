以王姓男子為首的毒品犯罪集團找來3名成員，負責協助毒品包裝、分裝。為了躲避查緝，他們於台東縣卑南鄉租下1間民宅當作分裝廠，還以「蠟筆小新」、「玩很大」為包裝，以吸引買家。南部打擊犯罪中心員警全副武裝攻堅，有人來不及反應，只穿一條內褲狼狽被逮，並查扣上百包毒品。訊後將王嫌等4人移送偵辦，並聲押獲准。

南部打擊犯罪中心於去年11月接獲情資，有毒品犯罪集團於東部地區開設毒品咖啡包分裝廠，警方調查，以49歲王姓男子為首的毒品犯罪集團，涉嫌找來27歲張姓嫌犯及協助分裝毒品，透過網路及社群軟體販售，並雇用李男、何男協助送毒品給買家。

警方查扣大量證物。（洪靖宜攝）

為了躲避警方查緝，他們還不斷換藏匿地點，警方掌握，他們就躲在台東縣卑南鄉一處民宅內，於去年12月全副武裝攻堅查緝，有人措手不及，只穿一條內褲，狼狽被逮。共計查獲715包毒品咖啡包、117包第三級毒品愷他命、4盒俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮、1包大麻、19袋混合果汁原料粉末、封口機、壓粉版、篩網、刮板、電子磅秤、自小客車、手機等證物。

該分裝場採一條龍式生產，由集團成員自行分裝，再購買大型封口機自行包裝。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方調查，他們為了降低成本，採一條龍式生產，由集團成員自行分裝，再購買大型封口機自行包裝，為吸引購毒者，降低施用者對毒品的警戒心，還以「蠟筆小新」、「招財貓」、「玩很大」、「內衣教父」等有趣圖案包裝，警方說，這是近2年來於東部地區查獲算是相當大宗的數量。

訊後將王嫌等4人依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例移送台東地方檢察署偵辦，案經檢察官向法院聲請犯嫌4人羈押均獲准。

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