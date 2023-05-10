《中國紀檢監察報》10日報導，大陸官方受賄犯罪已突破以往直接收受財物形式，出現新手段方式。中共二十大報告指出，嚴肅查處領導幹部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐問題，堅持受賄行賄一起查，懲治新型腐敗和隱性腐敗。二十屆中紀委二次全會工作報告強調，堅決查處新型腐敗和隱性腐敗，要嚴查利用代理人貪腐。

傳統腐敗的主體往往是掌握公權力的領導幹部本人，而新型腐敗則延伸至其父母、配偶、子女、親屬、朋友等。個別領導幹部妄圖使用「障眼法」，自己隱身幕後，唆使親屬或其他「代理人」 「第三人」收受賄賂、充當「白手套」。其收受的好處不再局限於現金、禮金、銀行卡等形式，而是與掛名領薪、股票、期權等緊密結合。

除了配偶、父母、子女，兄弟姐妹、侄子、外甥等親屬往往也會被貪腐分子當作擋箭牌。

地方紀檢監察幹部表示，從近年查辦案件情況看，個別公職人員通過第三人、代理人收受、保管和打理違法所得，主要牽涉企業主、親友等。

上海國際汽車城（集團）前副總工程師李霖2018年到2019年間，從朋友圈挑選了兩個較為「聽話」的朋友，以其名義先後成立了3家所謂「科技公司」並實際操控。受賄總金額達1900萬元。

利用代理人收取「仲介費」，特定關係人「掛名」領取薪酬，「合作經商型」受賄，手段更加隱蔽、複雜、多樣

報導稱，江蘇省金湖縣紀委監委第三審查調查室指出，所謂代理人或第三人主要有三類，與受賄方的密切關係依次減弱，第一類是與受賄方關係密切的配偶、子女等特定關係人，信任度最高，往往是利益共同體；第二類是親屬、同學、戰友等關係相對密切的群體；第三類是仲介組織或經紀人，受受賄方委託收受、保管、支取賄賂。

一些手段變異升級成更加隱蔽複雜的「間接型」「交織型」受賄手段。

「領導幹部與部分特定關係人往往是利益或感情共同體，有著『一榮俱榮，一損俱損』的心理，相互利用各自的權力或便利條件，形成『你替人辦事我替你收錢』的默契，而不直接收受財物往往更容易讓他們在思想上自我麻痹，覺得『不直接拿錢就沒事』或『只是人情往來』」錢塘區紀委監委案件審理室主任金濤說，「一旦東窗事發，他們就以不知情、與自己無關、未利用職務之便等切割，企圖為自己逃避黨紀國法的懲處找藉口。」

受訪紀檢監察幹部表示，盡管此類違紀違法行為竭力披上「合法」外衣，偽裝成市場行為，但究其本質仍然是以權謀私、權錢交易。