新冠肺炎輕症免隔離實施近2個月，唯近一周新冠確診病患激增，已超過先前流感、腸病毒，台中市診所醫師施勝桓觀察，患者主訴發燒、喉嚨痛、沒有味覺；但值得注意的是有氣喘、肥胖的青壯年以及有慢性病長者是易併發重症高危險群，最好就醫且服用立公費抗病毒藥Paxlovid，曾有罹患免疫風濕病長者確診輕忽，併發肺纖維化住進加護病房。

台灣今年3月20日開始實施新冠肺炎確診輕症免通報免隔離，5月1日新冠肺炎也降級為第4類法定傳染病，但基層醫師發現從5月1日連假後新冠確診人數激增，而依據衛福部通報資料，台中市5月1日到5月7日重症病患共86例，平均每日約12例，每日開立Paxlovid抗病毒藥物約150次到170人次。

近日新冠確診病患激增，台中市施勝桓小兒科診所採「分流看診」，病患激增，醫師跑內跑外好忙。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

施勝桓也發現，近期平均門診有15到16人確診而就醫，由於青壯族多為輕症不明顯，通常是有家族成員確診經過快篩才發現確診，有一名5個月大嬰兒發燒快篩確診，阿公阿媽一快篩才知確診，也有25歲粉領感到味覺喪失就醫，爸媽才一篩發現也確診了。

施勝桓說，新冠肺炎已流感輕症化，近日就醫者主訴發燒、喉嚨痛或味覺喪失，只要用藥、多休息就能改善，但比較要注意的是有氣喘、BMI大於30或有慢性病、免疫系統疾病確診者，因易併發重症，最好還是要就醫，並服用公費抗病毒藥，曾有70多歲長者罹類風濕關節炎，確診出現呼吸喘就醫，沒有在第一時刻就服用抗病毒藥，沒幾天就肺纖維化住進加護病房。

台中市衛生局也呼籲，民眾如有慢性病或中重症風險因子，經快篩陽性，盡速就醫後由醫師評估開立公費口服抗病毒藥劑；另如出現急性或重症徵兆，請撥打119緊急送醫；如症狀輕微，也請於就醫後依醫師指示用藥，落實生病不上班、不上課，以維護自身及親友健康。