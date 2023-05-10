海軍管理鬆散又一樁，會掉槍不是沒有原因。一名徐姓海軍後勤指揮部士官長，擅自進入負責海軍各單位後勤軍品設備補給的「存量管制資訊系統」（SCPS系統），並自創文號人，侵入系統內擅改1164筆資料，造成電腦上帳籍混亂，恐造成軍品與帳目不符的離譜狀況，事後有補給官發現資料有異向上舉報，徐員遭移送法辦，法院依「陸海空軍刑法」妨害軍事電磁紀錄正確性罪，處1年2月，緩刑3年。可上訴。

根據判決書，原服役於海軍艦隊指揮部後勤處補給科之徐姓士官長，於109年6月起連續一年內，多次以自行創設之虛構公文字號或其他單位曾核定但非屬辦理海軍後勤SCPS存量管制資訊系統異動事由之公文字號，輸入SCPS系統中，擅自更改資料1164筆，而妨害SCPS系統資料之正確性。

海軍一六八艦隊補給承辦人發現後舉報，經電腦IP位址及使用者身分證字號反查，才發現是徐員所為，海軍唯恐系統遭入侵，立刻將徐員移送法辦。

徐員在審理時坦承逾越權限、未經核准，自行創設公文字號或輸入其他單位核准之公文字號，而以個人公務電腦連結網際網路，竄改下級單位於SCPS系統內之帳籍資料，但否認偽造文書，還強辯「是為了幫忙艦艇單位修訂SCPS系統資料」，讓配整好看，且有部分輸入之公文字號並非其所自創。

法官審理後，審酌徐員明知其並無權限亦未經核准進行SCPS系統資訊異動，竟鍵入自創公文字號、或其他單位曾核定但非屬辦理SCPS系統異動事由之公文字號，擅自進行系統資訊異動達1164筆，妨害SCPS軍事系統資料之正確性，惟念在徐員犯後坦承犯行，且所為僅影響帳籍管理，實際上單位財產並無減少，處1年2月，緩刑3年。可上訴。