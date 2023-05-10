星宇航空4月26日首航台北－洛杉磯航線，邀請知名網紅試乘頭等艙做宣傳，但該名網紅PO出一張在駕駛艙內與董事長張國煒的自拍照，遭人檢舉至交通部民用航空局，局長林國顯證實調查中，若違反規定，可處罰駕駛6萬元以上、公司60萬元以上。若違規屬實，將會是星宇首度挨罰，也是首次有航空公司因此被罰。

根據《航空器飛航作業管理規則》第194條，「客運航空器之駕駛艙除經航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員外，其他人員不得進入。但經民航局核准者，不在此限。」

林國顯表示，因該名網紅有進到駕駛艙，上禮拜已找星宇的企安長、航務主管來說明，還要根據事實來了解。他坦言，民航局沒有接到星宇的申請，如果當時是操作中就違反規定。

民航局飛航標準組組長吳家珍說明，只要任何空、地勤人員為了飛航準備而登機，就算是飛機操作中。過去沒有航空公司因此被開罰，若這次調查違規屬實，將是首例，也會是星宇首度被民航局開罰。

林國顯指出，若確定違規，雖不會處罰網紅，但可對駕駛罰6萬元起，並依情節對航空公司處以警告或罰60萬元起。