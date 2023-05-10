新北市65歲以上長者有70萬人口，新北市敬老卡有480點，提供長者搭乘新北市、台北市及基隆市市區公車、台北捷運及新北捷運沿線，不過，新北市議員許昭興、林裔綺今總質詢提及，今年長者搭乘免費公車預算15億元，僅夠17.8萬長者使用，且用途不如他縣市，轄內的瑞芳、平溪等非山非市地區根本是看得到吃不到。對此，新北市長侯友宜回應，7月底將開放搭乘雙北捷運。

許昭興說，新北市編列長者、身心障礙搭乘免費公車預算預算僅有15億元，但是轄內65歲以上長者卻是最多族群，預算編列這麼少，預計使用者只有17.8萬人，且新北市480點敬老卡僅能搭乘公車、捷運、部分高鐵。

許昭興表示，台中市敬老卡可以跨縣市做公車、計程車等交通工具；台北市敬老卡可以搭乘捷運、公車、計程車、Ubike，今年又預計擴大納入台鐵、輕軌或是增加計程車的抵扣點，相較他縣市，新北市提出的根本是空政策、說大話政策。

另外，林裔綺說，敬老卡運用的交通工具，根本不適用於偏鄉，偏鄉無法搭捷運，客運路線一直縮減，像是平溪、雙溪、貢寮等非山非市地區也沒有公車，如果只限於公車、捷運，對偏鄉是空福利，看得到、用不到。

侯友宜表示，市府相關福利會盡量滿足，他知道他縣市有開放自行車使用，新北市會逐步調整預算，7月份會開放台鐵，且敬老卡除了行的部分有優惠，像是公營場館等文康部分也有優惠，偏鄉地區也有新巴士。

不過，林裔綺說，新巴士本來就是給予偏鄉行的方便，其餘地區也有，但國民運動中心等文康部分，偏鄉卻沒有，看得到用不到，建議市府依據每個地方特性，結合各項用途，才能有效運用。

社會局補充，敬老卡是依據老人福利法第25條規定，敬老卡本身就有半價優惠，市府7月底將開放雙北捷運的使用。