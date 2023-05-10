健鼎2023年第1季合併營收142.29億元，營業毛利21.77億元，營業毛利率15.3%，營業利益10.56億元，稅前盈餘14.66億元，稅後盈餘11.43億元，以目前股本52.56億元計算，每股盈餘2.18元。

健鼎表示，第1季毛利率較上季下滑，主要是因電子景氣不佳，產能利用率下滑，HDI產品出貨比例下降，第1季人民幣與美元相較上季平均升值3.8%，影響毛利減少約1.25%，加上營運折舊佔營收比例季對季從8.69%上升至9.42%，致使毛利減少約0.73%。

健鼎董事會擬分派每股現金股息7.45元，以5月9日收盤價117元計算，現金殖利率約6.4%。

健鼎4月合併營收為44.4億元，年減15.39%，累計前4月合併營收為186.69億元，年減17.42%；展望第2季，健鼎表示，目前景氣仍然低迷，各終端產品需求不振，對營收及獲利仍存在挑戰，預估第2季營運將低於第1季，至於下半年，健鼎坦承目前看不到產業有明顯回升跡象。

健鼎表示，今年成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，公司朝高階、高層板產品發展的目標不變，以維持公司獲利能力。

各產業狀況不佳，美系外資最新報告將健鼎第2季營收預估從中個位數成長下調至季減3%到5%，並預估合併毛利率將進一步下降至15.1%，由於下半年能見度有限，美系外資預估健鼎營收及獲利將不是強勁回升，今年每股盈餘可能年減20%以上，每股盈餘約9.05元，維持「中立」評等，目標價為101元。