彰化縣警局擴編掃黑專責隊，納編各分局成員，自4／26至5／5日執行警政署全國同步掃黑專案行動，檢肅治平目標對象8件49人到案，並動員警力380人次，臨檢及搜索156處處所，其中幫派圍事及經常活動處所共63處，查扣毒品、空白本票、被害人借據暨本票支等贓證物，成果豐碩。

彰化警方檢肅的治平專案目標中，鹿港分局檢肅何男等4人組成的暴力討債集團，查出何男涉嫌經營地下錢莊，自去年8月至今年3月間，指揮其下成員對未還息之被害人以撒冥紙、丟雞蛋、破壞汽車輪胎及言語恐嚇等不法暴力手段，反覆向被害人催討債務，使被害人生活於恐懼中。

警方查扣槍枝及毒品等贓證物。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

鹿港分局掃黑專責小隊跟監及蒐證，拘提查緝何男等4人到案，查扣40萬元、空白本票、被害人借據、本票影本、手機及涉案帳戶存摺等相關證物，全案依恐嚇及重利等罪嫌移送法辦。

彰化縣警局刑事警察大隊偵查第三隊檢肅陳男及成員等8人到案，查出陳男於去年12月間認被害人與其女友過從甚密，指揮旗下成員設局誘騙被害人到場，先毆打被害人並以言詞恐嚇，後再強押被害人上車載往山區丟包。

彰化縣警局局長張國雄表示，本次執行全國同步掃黑專案，針對轄內幫派、滋事分子及不法槍械強力掃蕩，防止幫派成員以暴力或其他不法手段擾亂社會秩序，未來將持續落實系統性掃黑策略，由掃黑專責隊蒐報幫派成員不法事證，依法偵辦。