王思佳日前爆出愛馬仕假包疑雲，目前將包包送去檢驗真偽，希望藉此堵住眾人悠悠之口，不過結果尚未出爐之際，又被爆料過去分享的香奈兒包疑似是假貨，可以說是風波不斷，設計師馬毅昨(9日)開直播分享精品工藝時，由於拿出王思佳精品包做對比，竟釣出本尊留言嗆聲要他出來「釘孤枝」。

設計師馬毅開直播提及王思佳假包疑雲時，拿出品牌官網照片與王思佳的包作款比對，未料此舉惹怒王思佳，直接在直播間留言嗆聲，質疑馬毅影射她拿的包款有問題，對此，馬毅澄清只是在分享品牌工藝，沒有針對任何事情進行影射，不過王思佳絲毫不買單，除了不斷留言反駁，更要求馬毅出來「釘孤枝」，一同去百貨公司專櫃驗包，不過由於行為過於咄咄逼人，逼得馬毅在鏡頭前淚崩，這才讓王思佳不再追問下去。

王思佳直接在馬毅直播間留言嗆聲。（圖／ma_yi_777 IG）

王思佳原先是《女人我最大》固定班底，加上手握《玩美研究室》單元主持棒，在該節目有著舉足輕重的地位，原定今明兩天要現身錄影的她，卻無預警從錄影名單消失，讓外界好奇是否與身陷假包疑雲有關，對此，她本人未為對此事做出回應，至於節目《女人我最大》先前表示有關藝人分享的物品，製作單位都保持著信任與尊重。

王思佳回應假包事件。（影片／王思佳的王美頻道Beauty Wang Youtube）

王思佳雖然身陷假包疑雲，不過日前出席友人婚禮時，只見她全程面帶笑容，與出席賓客寒暄，心情絲毫不受影響，而她的老公也於instagram感性告白「Love this girl 」，簡短一句話展露出力挺老婆的決心。