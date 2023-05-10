2023中關村論壇系列活動——北京人工智慧產業創新發展人才高峰論壇近日在京舉辦。門頭溝區發佈全市首個人工智慧演算法領域專門人才政策，將在創業空間、算力支持、演算法交易、融資保障等10個方面為人工智慧演算法人才創新創業提供精準支持。

據中新網報導，其中對演算法人才創辦企業，前3年免費入駐「演算法創客空間」，並提供算力補貼；建立「演算法交易所」、「京西智谷融資服務平台」，支持演算法人才將演算法產品上市交易，並為演算法人才在創辦企業、科學研發等方面提供融資服務。

另對在科研平台建設、科研成果研發等方面有突出貢獻的人才，最高獎勵500萬元人民幣；為演算法人才提供人才租賃住房、就診綠色通道、適齡子女入學入園等方面的服務保障。

活動現場，北京市教委與門頭溝區、華為技術公司三方簽訂AI人才生態培養協定，該培養計畫將作為北京市培養AI產業發展人才的源頭活水，北京市教委將依託全市大學資源，與門頭溝區合作建設產教融合育人基地。