對於近半年營收負成長，廣華-KY說明，由於中國整體車市已悄然進入新能源車的賽局，同時陷入降價促銷戰，使得主要客戶的拉貨力道趨於保守。

廣華-KY表示，從主要客戶端的銷售情況來看，由於中國消費者對降價幅度持續觀望，加上在大陸政府對汽車產業相關刺激政策尚未明朗下，整體車廠均持謹慎態度調整訂單以利庫存管控。

但廣華-KY也說，觀察到大陸新能源汽車正在快速成長，主要日系及自主品牌客戶對於廣華-KY旗下輕量化、環保製程的新產品保持一定的拉貨需求，因此單月營收在整體車市大環境不佳的情形下與去年同期持平。

根據中國汽車流通協會發布最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，今年4月大陸汽車經銷商庫存預警指數為60.4％，庫存預警指數仍位於榮枯線之上，可見汽車產業仍處於不景氣區間，隨著「五一」小長假期間各地車展及行銷活動陸續啟動，有望吸引消費者對新車市場的關注度和購車熱情，並推動主要客戶後續回補庫存的拉貨意願。

展望2023年上半年，以廣華-KY目前在手訂單來看，短期營運將受到大陸車市景氣不確定性影響，但公司將持續開發智能化、輕量化、採用環保製程技術的新產品，並同時加強內部製程優化、著重成型後的加工工藝技術，除了擴大接單業務範疇外，亦持續精進公司之整體毛利率與獲利表現，以期隨著大陸新能源車滲透率提升，並未來在大陸政府推動刺激消費政策確認後，有利於客戶的庫存回補需求，公司今年整體營運可望繳出下半年較上半年大幅成長的契機。