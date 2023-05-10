新天地受惠於疫情解封，帶動婚宴、大型尾牙、除夕圍爐及春酒聚餐熱潮，推升第一季營收與獲利重返疫情前水準；4月份在清明5天連假、政府普發6,000元現金等利多帶動消費下，單月營收達到1.13億元，年增117.3％，不僅連續11個月營收正成長，讓原本該是餐飲淡季的4月天，創下歷年同期營收最高紀錄，不但擺脫疫情影響，更大幅超越疫情前水準。

新天地看好後疫情宴會補辦商機，疫情期間斥資億元翻新旗下各宴會廳升級，並新增多間不同主題證婚禮堂，搶攻疫情後新世代對婚禮儀式需求。

此外，看好科技新貴南移趨勢，旗下高端婚宴品牌「萊特薇庭」進駐高雄五星級承億酒店，斥資2.5億元打造可容納120—140桌宴會廳，今年3月正式營運，4月份即繳出亮眼營收，婚宴訂單更接到2024年底，為母集團新天地營收再添新動力。

新天地於去年11月首度揮軍高價鐵板燒品牌「樂葵法式鐵板燒」，開幕以來人氣爆棚，30天內預約訂位一開放旋即秒殺，已成台中必訪名店，預估單店年營收可達5,500萬，現正積極籌備台中二店，預計9月中開幕，為新天地挹注新營收動能。

展望後市，進入5月宴會餐飲旺季，迎來解封後母親節為期15天聚餐熱潮，接續謝師宴、端午節連假及國內外觀光旅遊團餐商機增溫，新天地第二季營收可望穩步上揚。