中租控股為台灣租賃業龍頭，自中小企業融資起家，並與其他同業做出差異化，拓展多元利基市場，造就租賃本業成績亮眼；自2010年積極開拓尚未被高度重視的綠能產業並開展節能設備融資服務，同時積極擴展綠能事業，2014年透過自建及收購太陽能電廠直接投資。截至2023年4月，旗下太陽能電廠已達3,356個案場，發電總容量達1,168MW（百萬瓦），躍居台灣太陽光電龍頭，也正好迎合政府推展再生能源的政策方向。依中租控股公告，2022年全年合併營收達到866.1億元，合併稅後純益為272.3億元，每股稅後純益（EPS）17.17元，今年前3月累計合併稅後純益為68.9億元，累計每股稅後純益為4.35元，產業龍頭地位穩固。

兆豐銀行去年底獲有金融界奧斯卡之稱的「第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎」包括「最佳企業金融獎」、「最佳海外發展獎」及「最佳風險管理獎」等獎項，且連續於2020年及2021年兩度獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」。

此外，兆豐銀行獲海外信用保證基金8獎項肯定，居全體金融機構之冠。兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案。

兆豐銀行推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至今年第一季底，累計已超過6,880億元。