在現今社會中，隨著男女平等的聲音響起，許多女性開始勇於追求自我，即使結婚後也想靠自己賺取錢財，《小鐵工廠》運勢專欄指出，生肖屬龍、鼠、蛇、虎的女人個性獨立且工作能力極強，不會因為結婚就放棄事業，更會希望與老公保持財務獨立，才能自信的活著。

▍屬龍的女人

屬龍的女人心高氣傲，因此在婚後不喜歡伸手向老公家要錢，更受不了看臉色生活的日子，無論如何她們也要工作，證明自己的能力和價值，喜歡在婚後和老公保持財務獨立，才能不受對方束縛。

▍屬鼠的女人

屬鼠的女人天生聰明且個性獨立，不會因為結婚就放棄事業，只為了能夠充實、自信的活著。而結婚後，她們能家庭、事業都兼顧完美，是賢妻良母的最佳代表。

▍屬蛇的女人

屬蛇的女人很有生意頭腦，而且懂得利用身邊的資源來獲取利益，她們總能夠精準抓住商機，因此容易賺到錢財。不過她們野心不大，賺錢並不是首要的條件，只希望能和老公一起養家，生活過得開心就足夠了。

▍屬虎的女生

屬虎的女生性格獨立，很有主見和想法，在結婚後也會追求經濟獨立，和老公共同分擔家計，她們喜歡擁有自己的事業，無法忍受只當家庭主婦，認為這樣才有生存價值。