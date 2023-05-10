國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心成立花蓮玩具物流站，近日已收到首批玩具圖書館協會配送的玩具，總重約500公斤，整理維修後，將提供東部地區學校、機構等申請租借。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣玩具圖書館協會推動二手玩具資源流通及再利用，建立玩具循環共享系統，在全台設立許多據點提供玩具捐贈收受、租借及交換等服務，由於花蓮位處偏遠，運送成本高，資源不易流通，經國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心申請成立花蓮二手玩具物流站，盼讓偏鄉孩童與長者也能享受玩具帶來的歡樂。

東華大學洄瀾共好USR指出，因地理位置、交通不便及運送成本等關係，全台僅花蓮獨缺玩具物流站，無法直接進行玩具轉運與分流，使得資源分享難上加難，團隊為填補縣內二手玩具流通最後一塊拼圖，4月到玩具圖書館承辦的新北市玩具銀行，與工作人員交流經驗，了解玩具物流的運作要領及收取分送模式，並與對方合作推動花蓮玩具物流站的設立計畫。

東華大學洄瀾共好USR主持人白益豪表示，近日已收到首批玩具圖書館協會配送的玩具，總重約500公斤，將透過計畫培訓學生擔任玩具醫生，對玩具進行初篩清潔及整理維修，確保每位收到玩具的民眾都能玩得開心又安心。

白益豪說，花蓮玩具物流站未來將提供東部地區學校、機構等申請租借、收受或交換玩具服務，且玩具修復清潔後，將依不同屬性規畫配送對象，以花蓮在地幼童為主，結合USR計畫將玩具送到需要的鄉村與部落。

此外，東華大學洄瀾共好USR還說，如對二手玩具捐贈與申請有興趣的民眾，可上台灣玩具圖書館協會官網查詢花蓮回收方式，歡迎各界踴躍捐贈及申請，延續玩具新生命外，也能共同建立東部完善的玩具流通體系。