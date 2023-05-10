一名男網友睡醒發現陰囊上面都是水，但身體其他部位都沒有汗，讓他很擔心會不會是身體出問題了。對此，性學博士許藍方表示，通常三角部位與腿根處會濕濕的，就是太悶熱了，只要保持三角部位通風就好，盡量避免穿較緊的三角褲睡覺應能改善，否則可能就是有肝硬化的問題。

許藍方近日在YouTube的直播影片上分享，有一位41歲的男網友詢問，起床發現整個陰囊縫裡面都濕了，但身體其他部位都沒有汗，有時候兩邊大腿跟三角部位的縫都是水，用手摸確認過沒味道，感覺不像是汗，想知道為什麼陰囊會潮濕，縫裡面的液體到底是什麼，身體這樣有沒有問題？

許藍方表示，假設是穿牛仔褲太悶熱，或是睡覺蓋棉被、穿較緊的內褲悶出汗的，雖然男網友說摸了沒味道，但其實汗剛剛流出來的時候，本來就不會有臭味，汗臭味會出現都是過一陣子以後，所以不是說一定要有什麼味道，才會代表那是汗。

許藍方指出，通常三角部位與腿根處會濕濕的，就是太悶熱了，但也有另一種可能是「肝硬化」，罹患肝硬化的患者可能會發生身體的水分跑到陰囊去，當然就會濕濕的。不過，問這個問題的網友感覺並不是肝硬化的患者，有的話醫師應該會告知相關注意事項。

許藍方也向發問的網友喊話說「你的身體沒有問題，只要保持三角部位通風就好，盡量避免穿較緊的三角褲睡覺，選擇比較寬鬆的四腳褲！」而且大家不要害怕陰莖或是陰囊會著涼，尤其陰囊要在陰涼又乾燥的環境，這樣才有利於製造高品質的精子。