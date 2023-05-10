美國前總統川普遭女作家卡洛爾指控在百貨公司將她「壓牆邊硬上」，整個強迫過程達3分鐘，紐約陪審團昨（9）日認定川普有「性虐」，但是沒有「強暴」，後續更持續誹謗卡洛爾，判賠500萬美元。究竟性虐和強暴有何不同？根據紐約州法，性虐限於觸碰私密部位的行為，強暴則是有生殖器強迫入侵、性交的行為。

紐約陪審團認定川普有「性虐待」女作家卡洛爾，但沒有「強暴」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，曼哈頓聯邦陪審團昨日認定，1996年春天，川普在柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司更衣室「性虐」前時尚雜誌Elle專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll），但沒有「強暴」，行為足以構成「非法侵犯罪」（battery），川普後續矢口否認卡洛爾的指控，構成誹謗罪，判川普賠償500萬美元（約新台幣1.5億元）。

川普有性虐卡洛爾但沒有強暴，究竟「性侵」和「強暴」有何差異？《紐約時報》（New York Times）報導，兩者間的程度不同。陪審團昨日作出裁定前，審理這起案件的法官凱普蘭（Lewis Kaplan）先向陪審團解釋了足以構成「非法侵犯罪」的行為，以川普的案子來看，紐約州法下有3種不同程度的行為會被定罪，分別為強暴（rape）、性虐待（sexual abuse）、強行觸摸（forcible touching）。

強暴指的是，陪審團認定川普有「強迫性交」的舉動，「任何陰莖插入陰道的行為」都屬性交；性虐則是認定川普強迫卡洛爾進行「性接觸」，性接觸指的是觸碰另一人的性器官或私密處；強行觸摸則包括擠壓、抓、掐、摩擦，或對受害者性器官、私密處有一定程度壓迫的身體接觸。

陪審團最終認定，卡洛爾佐證了川普有性虐的行為，判賠的其中200萬美元（約新台幣6143萬元）足以「公平、充分地補償她」。

紐約陪審團認定川普有「性虐待」女作家卡洛爾，但沒有「強暴」。

■專欄作家卡洛爾指控川普「壓牆硬上」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年79歲的卡洛爾先前作證時描述被川普「強暴」的事發經過，當年她在百貨公司偶遇川普，川普邀請她一起為女性友人挑選禮物，她作證時坦承當時認為川普「非常有魅力」，期待後續能將偶遇的事情告訴朋友。

川普當時詢問卡洛爾的年紀，卡洛爾回說52歲時，川普嘲笑「妳好老」，不過卡洛爾笑了，坦承當時有和川普「調情」，而且非常「著迷」。

後來川普建議上6樓逛內衣，兩人仍繼續互開玩笑，隨後川普看上了一件透膚灰藍色連身衣，要卡洛爾試穿，卡洛爾稱她當時並不想試穿，因此開玩笑要川普自己穿，但是川普仍走向更衣室，她也跟過去。

卡洛爾說兩人走向更衣室時氣氛還很不錯，她當時沒有預想到會發生任何事，但一進入更衣間時，川普立刻把門關上，「他把我推向牆邊，因為太大力，我還一頭撞上去。」

卡洛爾說她試著理解發生了什麼事，並把川普推開，但川普又把她推回去，她坦承當時仍繼續笑，「因為不想讓川普生氣」，形容兩人的偶遇瞬間從「光明變成絕對黑暗」。

卡洛爾接著描述：「他把肩膀靠向我，把我壓在牆上，他非常大隻，整個人壓在我胸上…我把他推開，我非常明確，我不想發生任何事。」

卡洛爾作證時被川普辯護律師塔科皮納（Joe Tacopina）詰問3分鐘的過程為何沒有大叫，她回答：「我沒有大叫，因為我不是會叫的人，我是戰士。」

她說川普把嘴唇湊上她的唇上，她當下嚇到無法思考自己是不是真的害怕，只想拔腿狂奔，她試著邁開步伐、扭動身體，「但是他拉下了我的褲襪，他的手指伸進去我的陰道，非常痛…現在坐在這裡的我仍能感覺到，然後他插入了他的陰莖。」

紐約陪審團認定川普有「性虐待」女作家卡洛爾，但沒有「強暴」。圖為卡洛爾9日勝訴後露出愉快笑容。（圖／美聯社）

陪審團認定川普性虐後，卡洛爾歡呼「勝利」，不過塔科皮納批評卡洛爾從頭到尾都指控「強暴」，但是陪審團認為「強暴」並未成立，反而提出了其他結果，令人困惑，強調會繼續上訴。

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