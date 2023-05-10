大陸「上游新聞」10日報導，中國大陸新一代試管嬰兒技術PIMS，能使試管嬰兒技術活產率達到72％，比傳統方法提高了一倍多。專家推估，PIMS技術推廣可使中國每年多生10萬以上嬰兒、減少近萬出生缺陷、節省臨床費用上百億（人民幣，下同），會使更多家庭受益。

中國新聞網報導，中國科學院北京基因組研究所（國家生物資訊中心）聯合中國多家醫院和高校，在輔助生殖領域「十年磨一劍」，研發新一代試管嬰兒技術——使用表觀遺傳訊息即DNA甲基化指標來優選胚胎的方法（PIMS），甲基化水準優良的胚胎的臨床檢驗活產率達到72％，遠高於當前全球輔助生殖活產率不足30％的指標。相關成果於5月8日在《細胞研究》期刊發表。

據報導，PIMS是一種全新的、基於表觀遺傳學進行胚胎植入前篩選的技術，全稱為胚胎植入前甲基化篩查技術。相較於市場已有的輔助生殖技術，PIMS技術擁有以下五大優勢：

一是，PIMS技術為全球首創的新一代輔助生殖技術。

二是，PIMS技術擁有更高的出生率，大幅提升輔助生殖出生效率。

三是，PIMS技術覆蓋人群更廣，更多患者獲益。

四是，PIMS技術能夠幫助優生優育效果更佳。

五是，PIMS技術＋人工智慧，胚胎篩選更精準。

根據實驗結果顯示，PIMS方法涉及的DNA甲基化是胞嘧啶上的甲基化修飾，其對基因的表達起「開關」作用——DNA甲基化狀態的正確與否決定嬰兒能否順利出生以及健康成長。

合作團隊利用PIMS技術方法對182個家庭的800個胚胎進行優良胚胎(DNA甲基化水準在0.25-0.27之間的胚胎)的篩選，活產率達到72％。

值得一提的是，唐氏綜合症是較為常見的出生缺陷，PIMS技術可以篩查唐氏綜合征等遺傳學疾病。

其中，印記基因疾病在試管嬰兒中出現的比例高，是唐氏綜合症的3倍以上，但原來的方法無法檢測印記基因疾病，PIMS技術則可以篩查印記基因疾病等表觀遺傳疾病，因此可以大幅降低出生缺陷比例。

據統計，2017年以來，中國輔助生殖行業市場規模由227億元增長到2021年的450億元，年複合增長率達18.7％。

沙利文報告稱，2020年中國輔助生殖市場規模為434億元，預計到2025年將達到854億元。

西南證券杜向陽表示，大陸不孕不育率持續走高，預計2023年將超過18％，達到5000萬對不孕不育夫婦患者。對比美國30.2％的輔助生殖市場滲透率，中國滲透率僅為7％，預計到2023年有望提升至9.2％。隨著人口相關政策推出，輔助生殖逐步納入醫保，降低患者負擔，將極大提升市場滲透率。

上海證券此前表示，隨著輔助生殖技術逐步納入醫保基金支付範圍，疊加「三胎」政策背景下，各地配套方案陸續推出，輔助生殖行業滲透率有望持續提升。