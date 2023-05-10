新北市長侯友宜今年承諾，轄內清潔隊員夜點費將從80元提升至120元，且維持晚間9時後就發，體恤夜間工作的辛勞。不過，新北市民進黨團今總質詢提及，台北市夜點費增至200元，且追溯至2022年11月，新北市僅增加40元，可否提前至即日起發放。對此，侯友宜回應，正常來講是按預算編列，但環保局若有一些預算可以支持，將請局處調整一下。

新北市議員黃淑君表示，新北市清潔人員有5000多位，平均每人要服務700多位市民，因此她呼籲，市府適度增加員額，可否從增加50人做起。

對此，侯友宜表示，他一定支持，盡量增加，將請環保局長精算；環保局長程大維說，市府先以安全為考量，先把資源投入在安全部分，設置自動化設施。

另外，市議員許昭興說，新北市夜點費區區增加40元，台北市是增加100元，且追溯過去，她建議市府即日起發放，她也喊話，願意將今年度建議款全數貢獻給清潔隊員，體恤基層同仁辛苦不是用嘴巴講講，希望市府拿出經費。

程大維回應，若要跟台北市對比，台北市是晚間10時開始發放，新北市則是晚間9時發放，且新北市三節都是加一補一，比勞基法優渥。

侯友宜說，他了解大家關心清潔隊員，雖然今年才提出增加夜點費，正常來講是要按照預算編列，但環保局若有可以支持的預算，將請局處調整一下。