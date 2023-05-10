根據農委會統計，2020年全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，較2018年增加9096隻(6.19％)，最新統計則指出，遊蕩犬已增加到近18萬隻。立委今(10)日指出，逐年增加的遊蕩犬隻嚴重威脅原生動物，相關配套措施都應該精進和調整。野保人士則說，遊蕩犬主要來自放養和野外自行繁殖，而非棄養，農委會並未重視餵養、放養等問題來解決。

2019年《科學報告》(SCIENTIFIC REPORTS)期刊研究證實，遊蕩犬貓對原生哺乳類動物造成影響，遊蕩犬貓干擾越多，原生物種越不豐富，因為原生物種會避開遊蕩犬貓。

我國「110-111年度壽山國家自然公園哺乳類動物族群與流浪犬現況調查計畫成果報告書」也指出，壽山地區的山羌相較10年前減少超過90%，目前山羌推估數量僅剩50-63隻，遊蕩犬是造成山羌數量下滑的主因，該報告也指出，遊蕩犬對野生動物造成嚴重的威脅，特別是山羌已出現區域性滅絕的可能。

民進黨立委邱志偉質詢指出，據農委會特有生物研究保育中心統計，2018年後，大約每2隻救傷的穿山甲，就有1隻是受到犬隻攻擊；近日還有養雞場遭流浪犬闖入咬死上百隻的情形，零撲殺政策已經上路6年，相關配套措施都應該精進和調整。

農委會主委陳吉仲表示，流浪犬對原生種，包含石虎、穿山甲等都傷害都很嚴重，已經盤點相關遊蕩犬出現熱區，約9-10個，主要集中在苗栗、台中、南投等，要求熱點內不得餵養犬貓，尤其是狗，否則將依「廢棄物清理法」開罰，另外也會投入幾千萬請民間團體來幫忙和監督，同時也會加強源頭管理，減少飼主棄養的情況。

不具名野保人士指出，陳主委對遊蕩犬的理解與實際不符，遊蕩犬主要來自放養和野外自行繁殖，而非棄養，僅針對棄養作規範無法有效遏制犬隻增加的問題，餵養的核心問題主委也仍未面對。

該人士指出，做不到75%高強度絕育下又有食物來源，且非封閉空間仍有未結紮犬貓會因食物吸引前來繁衍，餵養就是破壞飼主責任的行為，遊蕩犬貓議題需要多管齊下，不只是棄養和非法繁殖須取締，仍須重視放養、餵養的問題，且需有人力執行，否則就如國家公園有明文禁餵養，卻又無足夠人力執法一樣，形同具文。