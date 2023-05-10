截止周三上午11時左右，加權指數下跌130.43點或0.83%，報15597.27點；櫃檯指數下跌0.56點或0.27%，報209.52點。

台灣周二ADR表現，台積電ADR跌0.56%、聯電ADR跌1.47%、日月光ADR跌1.55%，僅中華電ADR漲0.44%。權值王台積電(2330)周二董事會，通過2023年首季股利分派案，決議拉高季配息，擬配發每股現金股利增至3元，不過電子股轉空，台積電量縮下滑，開跌2元至508元，盤中最低至501元，下跌9元或1.76%；聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)也賣壓湧現而走跌；鴻海(2317)則穩在106.5元平盤。

高價千金股方面，股王信驊(5274)大跌3%以上，失守2800關卡；股后大立光(3008)則穩平盤，守住2000元之上。其他成員，如旭隼(6409)、創意(3443)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)均跌約3%，而法說剛落幕的緯穎(6669)直摔跌停，挫至1005元，驚守千金大關。而世芯-KY(3661)漲3%超過，成為千金升力軍，以及力旺(3529)穩在平盤附近。

盤面狀況，航運挾營收不俗、BDI指數回神攀高，加上軍工題材的亞航(2630)率先觸及漲停，散裝裕民(2606)、貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)，以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)均走揚，其中裕民大漲4%以上，Q1飆賺45億元的長榮航也漲近3%強勢，帶領航運類指上漲近1.5%；電纜也漲逾1%，觀光、生醫、化工、鋼鐵皆走升表現。不過汽車、金融、光電走疲小黑；而造紙、電腦周邊、電機跌幅超過1.5%，跌幅居前，半導體、電子也下跌超過1%。

美國周三即將發布CPI報告，預估4月通膨數據可望略有緩解，但恐仍遠高於Fed的2%目標，進而牽動持續強硬升息立場，影響經濟表現，投資人也觀望府會債限協商僵局的新進展。台灣企業4月、第一季財報公布近尾聲，法說會持續進行中，從中觀察對後續展望看法，然電子景氣普遍延後復甦表現，衝擊後續除權息戲碼，指數整體呈現區間震盪。本土投顧認為，投資人可在盤勢震盪之際，順勢將近期回檔結構調整投資組合，低接短打營收財報數據佳、營運展望正向股，持股以基本面汰弱留強；反彈減碼股價短線漲幅已大、法人連賣股。