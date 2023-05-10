台東市第22屆豐原里長去年選舉，尤增雲以406票險勝獲405票的時任里長施學志，僅1票之差，施學志提當選無效之訴，台東地方法院驗票後，2人票數相同，必須抽籤決定誰當選，判尤當選無效，可上訴。尤增雲今天強調會上訴。

台東市第22屆豐原里長選舉，尤增雲險勝施學志。（摘自中央選舉委員會網站）

施學志認為，因開票當日票數僅差1票，任何1張選票有效或無效之認定，或計票過程、選舉事務相關程序有任何瑕疵，均足以影響選舉之結果，因此就開票過程及有效票、無效票或廢票之認定有爭議。

台東地方法院重新驗票，結果施學志維持405票，尤增雲則少了1票變成405票。

台東地方法院表示，依選罷法規定，各選舉區應選出的名額，以候選人得票比較多數者為當選；票數相同時，以抽籤決定。因此判決台東縣選委會公告尤增雲當選屬無效，可上訴。

尤增雲今天表示，尚未接到法院判決書，他說，有效票及無效票的認定必須由選委會的人員認定才算數，強調一定上訴。