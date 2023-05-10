「山東」艦航母編隊完成遠海戰備訓練

分析家說，央視和《環球時報》等中方官媒揭露，火箭軍加入航母「山東」艦編隊，在美國關島海軍基地附近軍演，是在展現武力。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，央視說，「山東」艦編隊結束在西太平洋區近30天的演訓。而在這次系統化聯合作戰演練中，前所未見地加入火箭軍和陸基航空聯隊。

而據日本自衛隊說，演訓從4月展開，約在距關島西北方741公里處進行，除了「山東」艦航母外，還有1艘055型驅逐艦、兩艘052D型驅逐艦、兩艘054A型飛彈護衛艦，以及1艘901型綜合補給艦參演。

雖然中方海軍在靠近關島演訓並不罕見，但一些分析家說，北京會公開火箭軍參演顯示，這是解放軍的嚇阻戰略。他們指出，中方所凸顯的，是解放軍提升了超越第一島鏈，精準打擊移動水面目標，或是海軍基地的能力。部分軍事戰略家認為，第一島鏈是解放軍進出西太平洋難以逾越的障礙。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，這演訓旨在測試東風系列反艦飛彈在公海的精準打擊能力。他說，對火箭軍來說，在第一島鏈外精確瞄準目標，要更富挑戰性。

此外，周晨明說，央視的報導顯示，殲-15D「咆哮鯊」電戰機可以成為火箭軍的「空中之眼」，讓他們打擊數以千計公里外的目標。他並強調，在相關區域為台灣問題緊張升高之際，央視的報導可以視為解放軍「戰略威懾」的一部分，以警告美國和盟友，中方的打擊力已提升。

而澳門軍事觀察家黃東說，央視的報導在於讓美國留下深刻的印象，讓對方知道，中方火箭軍能在航母支援下，以先進的東風-26反艦飛彈打擊關島。東風-26是核常兼備遠程彈道飛彈，為解放軍東風-21「航母殺手」的加強版，射程可達4,000公里，能從中國大陸打擊關島。而東風-21的射程約為1,750公里，它和東風-26都是高超音速飛彈。

黃東說，這也正是為什麼美國動用更周全的防護和其他資產，準備升級關島防空系統的緣故。而他所指的是最近五角大廈打算投資15億美元（約460億台幣），為關島基地打造新型飛彈防空網。

另一方面，台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩則說，中方近年來已在公海，利用052D型驅逐艦和071型兩棲船塢登陸艦等較小型的戰艦，來檢驗飛彈精準打擊移動目標的能力。他指出，中方航母在公海演訓，始終是外國部隊顯而易見的目標，因此「山東」艦航母編隊進行遠海戰備訓練，為北京提供了警告美國別介入台海衝突的好機會。