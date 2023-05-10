5月的第一周結束，大聯盟邀請43位記者及專家，投出本賽季年度MVP人選，雖然沒有公布實際得票狀況，但天使球星大谷翔平以30張第一名選票，被看好能拿下生涯第2座美聯年度MVP。

去年敗給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無緣連莊美聯年度MVP，大谷翔平本季持續維持精彩表現，截至9日為止，大谷翔平登板7場投了39局，繳出2.54防禦率，飆出全美聯最多的59次三振，被打擊率只有1成25；站在打擊區上，大谷翔平打擊率來到3成01，長打率高達5成26，揮出7發全壘打、22分打點，幫助天使拿下20勝16敗，加入競爭美聯西區冠軍的行列。

光芒主力游擊手法蘭柯（Wander Franco）排在美聯第2位，他的隊友阿羅薩雷納（Randy Arozarena）雖然有6張第一名選票，但似乎在其他名次的票數太低，只在美聯第4位，查普曼（Matt Chapman）取代小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）成為藍鳥代表，排名榜單第3，天使老大哥卓奧特（Mike Trout）位居第5。

近期遭擺進傷兵名單的賈吉、日籍強打吉田正尚同樣也獲得美聯MVP選票。國聯則以小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）高居榜首，本季打出了韌帶撕裂重傷後的最佳表現，不僅繳出高達3成38打擊率，還跑出聯盟最多的15次盜壘，稱職扮演首棒打者角色，小阿庫尼亞拿下了40張第一名選票。

據博弈網站《FanDuel》目前美聯MVP賠率榜，同樣看好大谷翔平捲土重來，強勢拿下美聯年度MVP，以+105賠率（下注100元可賺105元）獨走，接下來依序是卓奧特+1000、小葛瑞洛+1200、小葛瑞洛+1400、賈吉+1600。